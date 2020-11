La Puglia 'promossa' da domenica? Dati Covid in miglioramento, si va verso la zona gialla

Domenica la Puglia potrebbe cambiare 'colore': la regione, infatti, se i valori dell'epidemia Covid proseguiranno nel trend di discesa, dovrebbe essere 'promossa' dalla zona arancione a quella gialla, con qualche restrizione in meno.

Lo spiega Today.it riprendendo le indiscrezioni de La Repubblica: la Puglia dovrebbe ottenere la 'promozione' nella fascia con meno limitazioni assieme ad Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Umbria. La decisione definitiva, però, sarà presa dal ministro della Salute Roberto Speranza dopo una valutazione attenta del monitoraggio dei 21 criteri stabiliti dal Comitato tecnico scientifico e dal Ministero.

La zona gialla, rispetto a quella arancione, consente lo spostamento all'interno della regione, eliminando il divieto tra comuni. Sì anche alle riaperture per bar e ristoranti dalle 5 alle 18 con consumazione massima per quattro persone al tavolo se non si è conviventi.

Restano chiusi i centri commerciali nel weekend (tranne che per le attività essenziali come farmacie, alimentari e tabaccherie), cinema, teatri e sale da concerto, nonché sale bingo e sale scommesse, palestre e piscine. Resta la raccomandazione a non spostarsi se non vi è necessità.