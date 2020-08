Tornata dalla Grecia a Bari, costretta alla quarantena anti-covid: "In casa senza risposte, nessuno sa darci indicazioni"

La decisione della Regione Puglia di istituire la quarantena fiduciaria per 14 giorni per coloro che rientrano da Grecia, Spagna e Malta, a causa dell'arrivo di diverse persone contagiate dal covid-19 in quei paesi, ha spiazzato i tanti pugliesi che avevano prenotato le vacanze prima di un peggioramento della situazione epidemica.

A segnalare i disagi è una turista che ha contattato la redazione di BariToday: "Oggi sono tornata dalla Grecia - scrive - precisamente a Santorini, isola covid free, ancora non si capisce bene cosa devo fare, per il momento sono in casa e rispetto questo 'lockdown' infondato". La donna afferma di non aver subito "alcun tipo di controlli, neanche della temperatura" all'aeroporto di Bari. Appena giunta nel capoluogo, inoltre, avrebbe contattato Asl e altri numeri verdi, non ricevendo, di fatto, indicazioni concrete o peggio non riuscendo neppure a parlare con gli operatori.

"Noi siamo in casa - aggiunge - perché se usciamo rischiamo una denuncia penale. Noi stiamo impazzendo per avere informazioni e nessuno sa dirci niente". La viaggiatrice conferma di aver comunque effettuato l'autosegnalazione di rientro ma attende, come altri cittadini, indicazioni sul da farsi.