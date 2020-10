Focolaio di positivi covid nella rsa 'Hotel San Francisco' di Triggiano: 90 casi tra ospiti e operatori

Sono almeno 90, tra ospiti e operatori, i nuovi casi di covid registrati in una residenza sanitaria per anziani a Triggiano, nel Barese. Il focolaio di coronavirus riguarda l'Hotel San Francisco, uno dei centri di riferimento per gli anziani della cittadina alle porte di Bari.

Già disposti, da parte dell'Asl, i tamponi sui contatti stretti delle persone contagiate, al fine di evitare che il cluster di positivi possa espandersi ulteriormente.