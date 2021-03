Coronavirus nel Barese, crescono i casi tra i più giovani a Santeramo: "Aumento del 30% tra i 6 e i 20 anni"

Un "significativo aumento dei contagi" nelle fasce più giovani della popolazione, pari a un 30% in più in bimbi e ragazzi di età compresa tra i sei e i 20 anni. A fornire il dato è il sindaco di Santeramo, Fabrizio Baldassare. In un post su Fb, il primo cittadino fa il punto dei contagi nel centro murgiano, sottolineando la crescita dei casi relativi ai più giovani.

Dal primo gennaio al 28 febbraio scorsi nel paese sono stati registrati "446 casi di contagio, 274 guariti e sei decessi". Attualmente, invece, i positivi sono 186 e dieci persone risultano ricoverate.