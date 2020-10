Castellana, caso Covid in un istituto superiore: positivo studente del 'Luigi dell'Erba'

Non solo Bari città, dove tre classi in altrettanti istituti sono finite in quarantena dopo l'accertamento di casi Covid. Situazioni simili si registrano anche in provincia. E' il caso di Castellana, dove è risultato positivo uno studente dell’IISS “Luigi dell’Erba”, non residente nella cittadina. Il giovane - come rende noto lo stesso Comune attraverso la propria pagina Fb ufficiale - è stato posto in isolamento fiduciario, mentre la classe potrà proseguire le attività con la didattica a distanza. "Sotto controllo la situazione all’interno dell’istituto scolastico dove si stanno seguendo tutti i protocolli per il contrasto alla diffusione del virus pianificati durante i mesi estivi", aggiungono dal Comune.

Intanto, complessivamente nel centro si registrano tre cittadini guariti e due nuovi casi di contagio da Covid-19. Si tratta di due cittadini già posti in isolamento da diverso tempo. Sono cinque in totale i casi di positività al Covid registrati sul territorio comunale in questo momento. Quattro casi sono in isolamento domiciliare mentre per un cittadino si è reso necessario il ricovero ospedaliero anche se il quadro clinico è in netto miglioramento.

Dal sindaco della cittadina, il rinnovato invito "a mantenere alto il livello di guardia osservando con cura le disposizioni in materia di prevenzione dal contagio da Covid-19".

(foto repertorio Bresciatoday)