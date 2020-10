Due casi covid nei plessi 'Duca D'Aosta' e 'Macchie: al via le sanificazioni delle scuole

Due casi di covid-19 sono stati rilevati in altrettanti plessi del 27° Circolo Didattico di Bari-Palese. A darne notizia è l'istituto comprensivo che ospita una scuola Primaria e una dell'Infanzia. Un contagio è stato rilevato nel plesso Duca D'Aosta: sanificati gli ambienti dell'edificio, in modo da consentire il regolare svolgimento delle lezioni anche nella giornata di oggi. Didattica a distanza, invece, per la classe dove è stato registrato il contagio.

Caso rilevato anche nel plesso di via Macchie: il dirigente scolastico ha però disposto lo stop per sanificazione solo nella giornata di oggi. Le due sezioni che frequentano la scuola dovranno quindi utilizzare la dad.