Caso covid in una scuola barese, l'odissea delle mamme: "Da una settimana i nostri figli in attesa di un tampone"

Ragazzi a casa da lunedì 12 a causa di un caso covid in classe e, dopo una settimana "non siamo riusciti ad avere nessuna notizia né dalla scuola e né dalla Asl per il tampone": la denuncia, giunta a BariToday, è di una mamma barese che ha deciso di raccontare, in anonimo, quando si starebbe verificando in un istituto scolastico cittadino.

"Parlo a nome di tutte le mamme che come me vivono questa situazione difficile - afferma -.Tutto questo è vergognoso, abbiamo noi mamme i bambini traumatizzati da un tampone che non arriva, abbiamo il timore che i nostri figli abbiano contratto il virus, abbiamo timore che noi genitori, potendo andare comunque a lavorare perché non siamo costretti a farci la quarantena, potessimo essere portatori del virus. Siamo alla follia pura, non sappiamo se è stata fatta una sanificazione" e "non sappiamo quanti giorni dobbiamo ancora aspettare".

"Per non parlare - aggiunge - di alcune famiglie composte da più figli che per precauzione non stanno frequentando le lezioni. I medici non faranno certificati che attestano la negatività perché noi genitori dobbiamo continuare a lavorare per portare a casa il pane. Noi mamme vogliamo risposte, vogliamo che tutto venga fatto in modo perfetto per salvaguardare la salute dei nostri figli"

"Cerchiamo risposte -prosegue - e vogliamo rispetto! A chi dobbiamo rivolgerci? All'Asl? Alla nostra scuola? Ai politici? Dobbiamo chiamare qualcuno che conosciamo per effettuare questi tamponi? Ovviamente queste domande hanno già avuto le risposte sbagliate" conclude la donna.