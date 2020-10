Alunno positivo al covid nella scuola Principessa di Piemonte al Libertà: "Al via sanificazione, attività riprenderanno lunedì"

Un caso di positività è stato registrato nella scuola Principessa di Piemonte, nel quartiere Libertà di Bari: si tratta di un alunno, come spiegato dall'istituto attraverso una nota pubblicata sul sito

"Si comunica che - è scritto nella circolare - , a seguito di segnalazione della presenza di alunno risultato positivo ad infezione da Covid 19, il plesso in oggetto sarà inaccessibile nel giorno venerdì 16 ottobre 2020 per i prescritti interventi di sanificazione degli ambienti scolastici interessati". Le attività in presenza riprenderanno, dunque, da lunedì.

(immagine di repertorio)