In rete corre messaggio sulla riapertura delle scuole in Puglia, Emiliano smentisce: "Falso, si crea solo confusione"

"È un comunicato falso messo in piedi da chi evidentemente non si rende conto della gravità del momento e si diverte a seminare confusione": a specificarlo, secondo quanto riprota l'agenzia Dire, è il governatore pugliese Michele Emiliano, smentendo l'attendibilità di un messaggio, girato sui social nelle scorse ore, che farebbe riferimento a un'ipotetica riapertura delle scuole, chiuse da domani nella regione a causa dei contagi covid.

"Questo comunicato è un falso", ribadisce Emiliano spiegando che "sospendendo la didattica in presenza ho esercitato le mie legittime prerogative previste dalla legge, come il Presidente del Consiglio ha esercitato le sue con i vari Dpcm che ha emesso. Se ho qualcosa da dire al governo o al presidente Conte lo faccio nella sede competente, in riservatezza e senza polemizzare pubblicamente - aggiunge -. Siamo in una vicenda più grave del previsto che va gestita con unità e rispetto reciproco. Stiamo cercando soluzioni per le famiglie pugliesi che non sanno dove lasciare i bambini più piccoli e sono certo che riusciremo ad attutire il loro disagio nei prossimi giorni".