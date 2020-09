Riaprono le scuole anche a Polignano, il sindaco Vitto: "Profumo della speranza di ritornare alla normalità"

Domani, lunedì 28, riapriranno le scuole a Polignano a Mare, rimaste precauzionalmente chiuse (con ordinanza del Comune) rispetto all'apertura pugliese del 24 a causa di un focolaio covid in un'azienda ortofrutticola che ha provocato, da inizio settembre, centinaia di focolai e un decesso.

A darne notizia è il sindaco Domenico Vitto: "Domani riaprono le scuole- scrive su Facebook - Una frase che un anno fa sarebbe sembrata scontata, oggi ha il profumo della speranza e del ritorno a una nuova normalità. I plessi sono stati sanificati, anche quelli non interessati dalle elezioni" e "i dirigenti Beatrice De Donato, Lino De Donato e Margherita Manghisi hanno lavorato senza sosta perchè tutto sia perfetto."

Secondo Fitto "non sarà un anno facile e capisco le preoccupazioni dei genitori, che sono anche le mie - rimarca - ma sapremo affrontare tempestivamente qualsiasi emergenza, come abbiamo dimostrato in questi giorni. Nel rispetto rigoroso delle norme, i nostri figli torneranno a scuola per diventare donne e uomini capaci di pensiero critico, liberi e innamorati della conoscenza. Il nostro futuro cresce su quei banchi. Buona scuola a tutti" conclude il primo cittadino.