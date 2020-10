Sospetto caso di covid per agente della Squadra Mobile di Bari: sanificati gli ambienti, tamponi per i colleghi

Il reparto della Squadra Mobile della questura di Bari è stato chiuso a scopo precauzionale per un sospetto caso di positività covid da parte di un agente. La notizia è riportata dall'Agenzia Dire.

Al momento, tre colleghi entrati in contatto con il positivo, nel corso della scorsa scorsa settimana, resteranno in isolamento per alcuni giorni. L'agente contagiato, operativo non a Bari, era aggregato alla Questura del capoluogo pugliese.

Nelle prossime ore si conosceranno gli esiti dei tamponi. Ancora non chiara l'origine del contagio. Sanificati gli ambienti interessati. La Squadra Mobile resta regolarmente operativa, come confermato dalla Polizia di Stato.

(aggiornato alle 16.41)