Fitto positivo al covid: raffica di tamponi per staff, giornalisti e presenti al comitato elettorale

Dopo l'annuncio della positività al covid di Raffaele Fitto e della moglie, l'Asl e il Dipartimento Salute della Regione hanno avviato un'approfondita campagna di test per verificare se chi è stato a contatto con il candidato alla Presidenza della Puglia durante gli ultimi giorni di campagna elettorale possa aver contratto o meno il virus.

In queste ore si stanno effettuando tamponi allo staff e ad altre persone entrate in contatto con l'europarlamentare, in particolare nella giornata di lunedì nel Comitato Elettorale all'Hotel Palace di Bari. Tamponi anche per i cronisti presenti, come annunciano l'Ordine dei Giornalisti e Assostampa, attivatisi con velocità. In nota firmata dal presidente di quest'ultima, Bepi Martellotta, si ringrazia "il Dipartimento Salute della Regione e la Asl di Bari per la tempestività con cui sono intervenuti per consentire a tutti i giornalisti che, nei giorni scorsi, hanno seguito il candidato Raffaele Fitto nella campagna elettorale di potersi sottoporre celermente al tampone", invitando "i colleghi interessati a rispettare le prescrizioni" e "a non entrare in contatto per motivi professionali con altre persone e a osservare l'isolamento domiciliare sino all’esito dell’esame. In caso di positività, sarà utile rendersi disponibili alle attività di contact tracing svolte dalle strutture sanitarie". Per i cronisti interessati ci sarà un triage dedicato al 'Di Venere' dalle 17 alle 20 di oggi. Nelle prossime ore saranno contattati dall'Asl anche i giornalisti non residenti a Bari e presenti nell'occasione.

Odg e Assostampa hanno anche chiesto che l’iniziativa sia allargata a "breve da tutte le altre Asl provinciali, in modo da consentire anche ai colleghi che hanno seguito il candidato nelle conferenze stampa tenute nei giorni precedenti lo spoglio elettorale di poter effettuare celermente l’esame in un triage dedicato".