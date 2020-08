Quarantena per chi rientra in Puglia da Spagna, Grecia e Malta: stop all'isolamento se tampone è negativo

I turisti di rientro in Puglia da Grecia, Malta e Spagna se effettueranno un tampone e risulteranno negativi, potranno interrompere l'isolamento fiduciario di 14 giorni previsto dalla norma emanata dalla Regione per limitare i contagi covid in Puglia.

A specificarlo è il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, attraverso una circolare. Secondo quanto stabilito, la persona interessata non dovrà aver avuto contatti stretti con altre persone che risultano già essere positive al covid-19.