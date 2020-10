Studenti pendolari di Toritto stoppati all'ingresso delle scuole, il Comune: "Da noi nessuna zona rossa covid"

"Nessuna circolazione è impedita nel paese" e "non è vietato uscire da Toritto o arrivarvi liberamente": a confermarlo l'amministrazione comunale della cittadina barese, dove ieri il sindaco Pasquale Regina aveva chiuso scuole e parchi fino al 30 ottobre a causa dell'aumento notevole dei contagi covid in paese.

"Riceviamo segnalazioni di studenti torittesi a cui pare essere impedito il diritto di frequenza scolastica, in presenza, in alcuni istituti fuori dal nostro paese" rivela il Comune che invita i cittadini a "cui è stato opposto tale divieto o che sono a conoscenza di tale circostanza, a contattare il comando Polizia Locale (080/3805321) per informare di quali istituti si tratta, e delle modalità con le quali questi ultimi hanno formalizzato tale diniego (circolare, messaggio, mail, telefonata, ecc.)".

"Sarà premura del Comune contattare questi istituti ed informare che tale decisione appare illegittima e discriminatoria, stante l’effettiva situazione. Gli organi competenti sono stati già informati in merito. Siamo certi che il tutto sia derivato da difetto di conoscenza da parte dei suddetti istituti o da volontà di agevolare gli studenti (se valida per tutti e di tutti i paesi) per limitare al massimo gli spostamenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La chiusura delle scuole locali per attuare precauzionalmente sanificazione straordinaria - rimarca il Comune -, e la limitazione dell’accesso ai parchi e alle piazze rientra in un insieme di misure attuate provvisoriamente fino al 30 ottobre per evitare assembramenti in un periodo di particolare diffusione del virus".