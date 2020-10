In alcune regioni torna l'autocertificazione per i coprifuoco covid: il nuovo modulo da scaricare

Per il momento sarà legata ai lockdown notturni in Lombardia, Campania e Lazio, ma non è escluso che possa tornare a breve anche in Puglia: il ministero dell'Interno ha infatti rilasciato il nuovo modulo di autocertificazione per lasciare la propria abitazione nelle ore in cui è consentito, ovvero dalle 23 alle 5 in Campania e Lombardia e da mezzanotte alle 5 nel Lazio.

Le disposizioni sono state adottate per far fronte all'aumento esponenziale dei contagi covid. Il nuovo modulo, come spiega Today.it, dovrà essere sottoscritto da chi sarà fermato in strada per un controllo e consegnarlo alle forze dell’ordine, spiegando i motivi per i quali si trovava fuori casa. Saranno ammesse motivazioni legate a lavoro e a stretta necessità o urgenza.