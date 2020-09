Coronavirus nel Barese, tre casi a Bitonto. Il sindaco: "Situazione sotto controllo, ma serve collaborazione di tutti"

Sono tre i casi di Coronavirus attualmente registrati a Bitonto. A fare il punto sulla situazione, è in diretta Fb il sindaco, Michele Abbaticchio: i tre contagiati, ha spiegato il primo cittadino, avrebbero contratto il Covid nell'ambito di spostamenti legati a motivi turistici. In un caso, secondo informazioni "ufficiose" riportate dal sindaco, la persona poi risultata positiva si sarebbe spostata nello stesso ambito regionale.

Le tre persone, spiega ancora il sindaco "sono in buone condizioni, nessuna ricoverata, e sono assistite a livello domiciliare". Il primo cittadino rassicura anche sul fatto che "non sembrano esserci situazioni di potenziali focolai e la situazione sembra sotto controllo".

Tuttavia, il primo cittadino rinnova il suo invito a rispettare le regole anti-contagio: "Dobbiamo collaborare tutti", ripete Abbaticchio, soffermandosi in particolare sulla necessità di indossare la mascherina: "Deve diventare un accessorio fondamentale della nostra vita quotidiana. Non averla è come girare nudi, vi rende più attaccabili dal contagio", dice sindaco rivolgendosi ai suoi concittadini, raccomandando "massima accortezza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.