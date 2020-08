Tre nuovi casi covid a Triggiano, l'appello ai cittadini: "La battaglia contro questo virus non è ancora terminata"

Ci sono tre contagiati dal coronavirus nel comune di Triggiano: a darne notizia, attraverso un post su Facebook, è il sindaco Antonio Donatelli.

"Per a sicurezza di ciascuno di noi - afferma - vi invito fortemente a rispettare le normative contenute nella nuova ordinanza nazionale la quale prevede l’obbligo, dalle ore 18.00 alle ore 06.00, dell’utilizzo della mascherina anche all’aperto e negli spazi pubblici. L’obbligo nella fascia oraria su indicata è stato deciso dal Ministro della Salute poiché ritenuta la fascia oraria con maggior rischio di assembramenti. Vi invito ad indossare la mascherina anche oltre la fascia oraria indicata, laddove vi troviate in assembramenti o in contatto con persone che non siano i vostri congiunti, poiché il virus non va in vacanza e ce lo ha già ampiamente dimostrato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Infine - rimarca Donatelli - in seguito alla chiusura disposta sull’intero territorio nazionale di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, si invitano tutte le attività interessate sul territorio comunale ad annullare con effetto immediato ogni tipo di attività assimilabile a sale da ballo e discoteche. La battaglia contro questo virus non è ancora terminata e la sua riuscita dipende fortemente dal senso di responsabilità di ognuno di noi. La vita è una, proteggiamola".