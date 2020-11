Coronavirus a Valenzano, 76 positivi e una vittima. Il sindaco: "Il virus circola e sa come far male, riflettiamo"

"Purtroppo devo comunicarvi che un nostro concittadino risultato positivo al coronavirus non ce l’ha fatta. Il ricovero in ospedale non è stato sufficiente a salvare la sua vita". Così, in un post pubblicato su Fb, il sindaco di Valenzano, Giampaolo Romanazzi, dà notizia di un decesso per Covid avvenuto nella cittadina.

"Questo virus esiste, circola e sa come far male. Annunciare la morte di un volto amico con cui più volte ho avuto modo di confrontarmi ne è una prova ulteriore. Alla sua famiglia va il mio e il nostro cordoglio", aggiunge Romanazzi.

Intanto, nella cittadina alle porte di Bari - come ha reso noto lo stesso sindaco - il numero di casi positivi è salito a quota 76. "Riflettiamo sulla gravità del momento", ha aggiunto Romanazzi concludendo il suo post.