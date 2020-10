La proposta della virologa barese Chironna: "Chiudere le scuole per fermare il virus"

"E' "impopolare, lo so. Per non cedere a darwinismo sanitario e sociale, chiusura delle scuole (almeno superiori) e sacrificare ora settori non essenziali, è l'unica soluzione per fermare la corsa del virus. Ripensare orari e turni di lavoro, supportare economicamente da subito le attività sacrificate". Ad affermarlo, su Facebook, è la virologa dell'Università di Bari, Maria Chironna, responsabile del principale laboratorio in Puglia per i tamponi covid.

Chironna chiede il massimo rispetto delle misure di contenimento del coronavirus /mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani), ma allo stesso tempo interventi diretti e decisi per salvare gli ospedali: "La salute viene prima di tutto. Il sistema non può reggere oltre il carico dei contagi".