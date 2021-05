Corrado Petrocelli nominato 'Magnifico Emerito' dell'Universita di Bari: "Riconoscimento di grande prestigio"

L'ex rettore dell'Università degli studi di Bari, Corrado Petrocelli, ha ricevuto il titolo di 'Magnifico Emerito' da parte dell'Ateneo barese. Il titolo è stato conferito durante il Senato Accademico di ieri, "per l’alto magistero e la pregevole attività accademica e di ricerca svolti a beneficio dell'Università di Bari".

Il rettore nel complimentarsi, a nome di tutta la Comunità Universitaria, che all’unanimità ha approvato la proposta, per il prestigioso riconoscimento che dà ulteriore lustro all’Ateneo e onora la carriera e l’impegno profuso dal prof. Petrocelli per la propria Università, ha aggiunto: “E’ la prima volta che l’Università di Bari conferisce il titolo di Magnifico Emerito e sono particolarmente lieto che a riceverlo sia il prof. Corrado Petrocelli a cui mi lega un rapporto di stima e di grande amicizia. E’ una occasione per ricordare un pezzo della nostra storia di cui l’Università di Bari deve imparare ad andare fiera.”

Petrocelli ha ringraziato il Rettore, il Direttore e il Senato Accademico e ha aggiunto: “Il riconoscimento, il più prezioso, mi onora e mi lega ancora di più alla mia Università. Petrocelli, attualmente Rettore dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, ha ricoperto la carica di Rettore dell’Università di Bari dal 2006 al 2013.