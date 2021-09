Pane e Pomodoro, inaugurato il 'corridoio di lancio' per gli sport acquatici: "Accesso in mare sicuro anche durante la stagione balneare"

L'iniziativa, realizzata dall'amministrazione comunale in accordo e collaborazione con la Capitaneria di porto, è pensata soprattutto per gli appassionati di sup, surf e windsurf

La spiaggia di Pane e Pomodoro accoglie il primo 'corridoio di lancio' per sup, surf e windsurf. Un ingresso in mare predisposto dall'amministrazione comunale in accordo e collaborazione con la Capitaneria di porto, che permetterà agli appassionati di praticare il loro sport marino anche durante la stagione balneare garantendo la sicurezza dei bagnanti. Inoltre l’installazione permetterà agli istruttori e alle scuole di sup di usufruire di uno spazio comodo e facilmente accessibile per i tantissimi cittadini che sempre più numerosi vogliono cimentarsi con gli sport nautici a Bari.

Nello specifico sono stati installati 20 gavitelli, 2 boe con bandierina ed anima metallica e 2 cartelli informativi come previsto dall'Ordinanza balneare 2021 della Regione Puglia e dall'Ordinanza n. 50/2017 della Capitaneria di porto di Bari.

"Vogliamo contribuire concretamente alla voglia dei cittadini di vivere il mare tutto l’anno attraverso lo sport – spiega l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli -. Per questo, su sollecitazione di sportivi, appassionati, associazioni e operatori del mondo degli sport acquatici abbiamo promosso e realizzato questa infrastruttura leggera che da un lato offre una possibilità importante a chi vuole cimentarsi con questi nuovi sport di mare e dall’altro garantisce la sicurezza dei bagnanti".