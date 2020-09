Insospettabile corriere della droga cambiava auto per distribuire cocaina e hashish: maxisequestro e un arresto

I Carabinieri hanno arrestato a Mola di Bari, nel Barese, un incensurato 'corriere della droga', bloccato con un ingente quantitativo di stupefacenti. I militari, dopo averlo seguito per tutta la settimana scorsa mentre girava in vari quartieri della cittadina. L'uomo avrebe cambianto anche più volte la vettura, utilizzando box auto nella sua disponibilità.

A seguito di controlli, nell'auto è stato scoperto un vano nascosto ricavato nel cruscotto dell’auto, all’interno del quale erano occultati 160 grammi di Cocaina. Altra droga è stata rinvenuta nelle restanti vitture a sua disposizione, per complessivi 18 kg di hashish. Rinvenuta un'ulteriore autovettura dotata anch’essa di congegno elettronico, azionato con telecomando, necessario ad aprire un vano ricavato sotto il cofano posteriore, nel quale era occultato parete dello stupefacente. Oltre alla droga, nei box sono stati rinvenuti numerosi oggetti necessari alla lavorazione ed al confezionamento della droga, nonché 12500 euro, in banconote da piccolo e medio taglio, frutto della fiorente ed incessante attività di spaccio posta in essere fino a quel momento. Per eil giovane è scattato l'arresto.

Dalla droga sequestrata, grazie all’analisi chimica fatta dal laboratorio d’analisi stupefacenti del Comando Provinciale di Bari, si sarebbero potute ricavare 227.000 mila dosi per l’hashish risultata di altissimo principio attivo e 772 dosi di cocaina, risultata anch’essa pura al 75%, per un valore economico stimato superiore a 120mila euro che nella vendita al dettaglio avrebbe fruttato almeno il doppio del valore.