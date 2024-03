Tangenti per scarcerazioni, pena ridotta in appello all'ex gip di Bari Giuseppe De Benedictis

De Benedictis è stato condannato a sette anni (9 anni e 8 mesi in primo grado) per l'esclusione dell'aggravante mafiosa, Chiariello a 6 anni (9 anni e otto mesi in primo grado) con la concessione delle attenuanti generiche, e la restituzione di oltre un milione di euro sequestrati al penalista. Si è concluso così, a Lecce, il processo d'appello (con rito abbreviato) all'ex gip del Tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis, e all'ex penalista barese Giancarlo Chiariello, per corruzione in atti giudiziari che avrebbe agevolato un gruppo di narcotrafficanti del Foggiano.

L'impianto accusatorio, secondo quanto riporta l'Ansa, è stato confermato, fatta eccezione per l'esclusione dell'aggravante di aver favorito un'associazione mafiosa e per la concessione delle attenuanti generiche per un solo imputato.

La sentenza di secondo grado ha visto inoltre la condanna del figlio di Chiariello, Alberto, anche lui avvocato, a 3 anni e 1 mese (da quattro anni) con l'esclusione dell'aggravante di mafia. Nel processo è imputato anche Danilo Pietro Della Malva, nel frattempo diventato collaboratore di giustizia, a cui sono stati inflitti 2 anni e 8 mesi (in primo grado 3 anni 8 mesi) per aver ottenuto (per il tramite del suo legale Giancarlo Chiariello) la scarcerazione da De Benedictis in cambio di una tangente.

Secondo l'accusa, riporta l'Ansa, l'allora gip De Benedictis in cambio del danaro (fino a 30mila euro) ricevuto da Giancarlo Chiariello avrebbe emesso quattro provvedimenti di scarcerazione in favore dei clienti del penalista. Nelle scorse udienze il procuratore generale, Salvatore Cosentino, aveva chiesto la conferma delle condanne inflitte in primo grado. De Benedictis è coinvolto in un altro procedimento in cui è stato condannato in primo grado a 12 anni e 8 mesi di carcere per traffico e detenzione di oltre 200 pezzi tra fucili mitragliatori, fucili a pompa, mitragliette, armi antiche e storiche, pistole di vario tipo e marca, esplosivi, bombe a mano ed una mina anticarro, oltre a circa 100mila munizioni.