Denaro incassato per corsi di formazione mai erogati, un arresto a Molfetta

L'indagine era stata avviata in seguito alla denuncia di un cittadino di Molfetta (non completamente autonomo nella gestione e definizione dei propri bisogni) che ha versato somme per la partecipazione a corsi (per i quali era anche previsto il supporto di tutor) mai erogati a causa dell’intervenuta cessazione dell’operatività del centro di formazione e della sua cancellazione dalla Camera di Commercio. Nei giorni scorsi, i Finanzieri, su delega della Procura della Repubblica di Trani, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali nei confronti dell’amministratore di un centro di formazione informatica di Molfetta, per le ipotesi di reato di truffa e circonvenzione di incapace. È stato anche disposto, nei confronti dell'indagato, il sequestro preventivo della somma di 2800 euro quale profitto del reato.

Secondo l'impianto accusatorio, costruito in base alle attività investigative compiute dalla Guardia di Finanza, l’indagato, pur consapevole di agire utilizzando una ditta individuale non più abilitata al rilascio della certificazione richiesta perché ormai cessata, avrebbe continuato ad alimentare nella vittima, circuendola, l’aspettativa di poter fruire della formazione per il conseguimento del titolo auspicato e riscuotendo dalla stessa vittima anche le somme a saldo nonostante l’intervenuta cessazione dell’attività.