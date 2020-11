Adeguamento segnaletica stradale sulla SS96: corsia di marcia chiusa tra Bari e Grumo Appula

Corsi di marcia chiusa in alcuni tratti della SS96. A comunicarlo è l'Anas, ricordando che il provvedimento - attivo fino al 23 dicembre - riguarda il cantiere per la sostituzione e l'adeguamento della segnaletica verticale tra Grumo Appula e Bari, per la precisione tra il chilometro 99,040 e il chilometro 121,450. Il transito sarà comunque consentito sulla corsia di sorpasso con un limite di velocità di 50 chilometri orari.

Anas spiega anche che i cantieri saranno attivi tutti i giorni fino al 23 dicembre, dalle ore 6,00 alle ore 17,00 esclusi i giorni festivi.