Interventi di manutenzione urgenti lungo corso Alcide De Gasperi: strada chiusa in un tratto

Stop al traffico per due ore, nel primo pomeriggio, in un tratto di corso Alcide De Gasperi, a Bari. A comunicare la chiusura della strada "per interventi urgenti di manutenzione", è la Polizia locale attraverso il proprio canale Telegram. La chiusura scatterà dalle ore 14.30 fino alle 16.30, nel tratto compreso tra via Carlo Borsani e viale Kennedy: si consiglia di prevedere percorsi alternativi.