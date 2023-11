Trovato corpo senza vita di un uomo in corso della Carboneria: polizia sul posto

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel primo pomeriggio in corso della Carboneria, a Bari. Il ritrovamento sarebbe avvenuto nei pressi di alcuni edifici abbandonati presenti nella strada. L'intervento della polizia è scattato dopo l'arrivo di una segnalazione: sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti e il personale della Polizia scientifica, che hanno avviato indagini per identificare la vittima e far luce sull'accaduto. Non è escluso che possa trattarsi di un senzatetto. Stando a prime informazioni raccolte, sul corpo non sarebbero visibili segni di violenza.