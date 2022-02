Gomme tagliate alle auto in sosta, la segnalazione da corso Cavour: "In azione un uomo armato di coltello"

Un uomo, armato di coltello, avrebbe tagliato le gomme di alcune auto parcheggiate in pieno centro, in corso Cavour, nella zona tra la Banca d'Italia e il teatro Petruzzelli. L'episodio, riferito a Baritoday da un cittadino, intorno alle 18 di questo pomeriggio: "Lo abbiamo visto piegato accanto a un'auto, pensavamo fosse il proprietario, solo dopo ci siamo accorti di ciò che aveva fatto". Mentre l'uomo si dileguava rapidamente, anche altre persone si sarebbero rese conto di quello che era successo: "Abbiamo subito allertato una pattuglia della Guardia di Finanza che abbiamo incontrato in zona", spiega il cittadino, "e abbiamo visto che anche altri si erano accorti dell'accaduto, poi non sappiamo cosa sia successo". Secondo quanto riferito, più di un'auto sarebbe stata danneggiata.