Afferra la borsa lasciata sul sedile dell'auto e scappa, carabiniere libero dal servizio lo insegue: arrestato scippatore

Approfittando di un momento di distrazione di una donna, intenta a riporre la spesa nella sua auto, ha afferrato la borsa lasciata incustodita sul sedile ed è scappato. La fuga dello scippatore, però, ha avuto breve durata, perché ad assistere alla scena, avvenuta in corso Cavour, pieno centro cittadino, verso le otto di sera, c'era anche un carabiniere libero dal servizio. Il militare della stazione Carrassi si è quindi lanciato all'inseguimento a peidi dell'uomo, bloccandolo dopo quache centinaio di metri, in via Prospero Petroni.

Il malvivente, poco prima di essere acciuffato, si è disfatto della refurtiva che, prontamente recuperata, è stata restituita alla donna. Pertanto, il militare, con l’ausilio di altri carabinieri accorsi immediatamente sul posto, ha proceduto all’arresto dell'uomo - 36enne barese con precedenti - che, su disposizione dell’A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.