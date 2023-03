Haccp, al via il corso gratuito per il trattamento degli alimenti a Casa delle culture: tre giorni di lezione al San Paolo

Un corso gratuito per conoscere i provvedimenti volti a garantire l'igiene e la salubrità degli alimenti parte a Casa delle Culture. Nella struttura del quartiere San Paolo di Bari da domenica 5 marzo verrano svelati i segret dell' HACCP, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti la conoscenza che ogni attività impegnata con gli alimenti deve adottare per garantire l'igiene e la salubrità degli alimenti che produce, tratta, manipola, somministra o vende. "Anche perché quello della ristorazione è un settore in continua espansione e con buoni margini di occupazione - spiegano dal Comune in una nota - Per questo, nei locali della struttura sita a Bari in via Barisano da Trani (Quartiere San Paolo) è stato organizzato un percorso di formazione teorico-pratico sulla ristorazione. La formazione è a cura della cooperativa Controcorrente S.O.S".

Sono tre i moduli previsti: oltre a quello di domenica 5 marzo, dalle 9 alle 12, che si occuperà di location, business plan, promozione e adempimenti, domenica 26 marzo, dalle 15 alle 18 si parla di scelta del team, economato, valore aggiunto, mentre mercoledì 12 aprile, dalle ore 9 alle 13, si terrà il corso di formazione con rilascio attestato HACCP. La partecipazione al corso è gratuita, ma è necessario iscriversi. Per info e iscrizioni: iscrizioni.casadelleculture@reteoltre.it o whatsapp 345.5409800

Il percorso di formazione è promosso dal Centro Polifunzionale “Casa delle Culture” di Bari, finanziato con fondi PON Metro 2014-2020 dall'assessorato al Welfare del Comune di Bari, e gestito dalla cooperativa sociale Medtraining in ATI con la cooperativa San Giovanni di Dio