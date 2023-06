Dal fondo bagnato alle curve strette, la polizia locale a scuola guida in situazioni pericolose: il corso Aci all'antistadio

Si conclude oggi la tre giorni di Guida in Sicurezza per il Comando di Polizia Locale di Bari, realizzata dal 6 all’8 giugno in collaborazione con l’Automobile Club di Bari e i Formatori ACI Ready2Go. Si tratta di un progetto importante tra quelli realizzati dall’Automobile Club d’Italia che ha lo scopo di formare e sensibilizzare il personale delle Forze dell’Ordine su educazione stradale e sicurezza. L’obiettivo è quello di acquisire ulteriori nozioni su queste importanti tematiche per agevolarli e supportarli nell’approccio con la cittadinanza e, soprattutto, con gli utenti della strada. Una specifica preparazione, sia teorica che pratica, effettuata da professionisti del settore, a completamento della loro grande professionalità ed esperienza, che possa essere di aiuto e sostegno ogni giorno, non solo nel delicato lavoro condizionato da interventi tempestivi ed efficaci, ma anche per salvaguardare la propria incolumità.

Due i cicli quotidiani di formazione del progetto a Bari (2 ore di teoria presso la sede della Polizia Locale e 3 di pratica presso lo Stadio S. Nicola), coinvolti oltre 130 Agenti della Polizia Locale di Bari. Nel corso della parte teorica sono affrontati i concetti fondamentali della Guida in Sicurezza utili a prevenire un incidente stradale: a partire dal rispetto dei limiti di velocità, della sicurezza attiva e passiva, fino ad arrivare alla necessità di mantenere sempre la massima concentrazione al volante. La parte pratica, invece, è iniziata illustrando la corretta posizione di guida, per poi affrontare lo slalom dinamico, l’utilizzo del dispositivo Abs ed alcuni esercizi su fondo a scarsa aderenza con evitamento dell’ostacolo.