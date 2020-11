Tutti insieme alla festa di compleanno in casa violando le norme anticovid: sanzionati 14 ragazzi

Tutti insieme in casa per festeggiare il compleanno di uno di loro, con la musica ad alto volume nel cuore della notte e in barba a qualsiasi restrizione anticovid. E' accaduto a Bari: intorno alle due della scorsa notte i carabinieri sono intervenuti in corso Italia, dove era stato segnalato un assembramento di persone.

Non senza sorpresa, i militari hanno scoperto che si trattava di una festa di compleanno in un'abitazione. I 14 ragazzi sono stati tutti identificati e sanzionati.

(foto di repertorio)