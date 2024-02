Lezioni di primo soccorso in Consiglio regionale: i dipendenti imparano l'uso del defibrillatore

L’iniziativa di prevenzione, partita questa mattina, mira a preparare il personale per riconoscere e affrontare emergenze cardiache Al via nell’Agorà del Consiglio Regionale di Puglia il primo corso per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, del quale si è dotato l'ente istituzionale. Le lezioni sono organizzate e promosse dal Segretariato generale del Consiglio Regionale, diretto da Domenica Gattulli, in collaborazione con il Set 118 della Asl Bari diretto dalla dottoressa Franca Errico.

Il corso di 'Basic Life Support' prevede insegnamenti per valutare lo stato di coscienza della persona da soccorrere, il mantenimento della pervietà delle vie aree, il supporto del respiro e del circolo con l’uso di presidi idonei.

Il Set 188 Asl Bari ha una squadra di formazione destinata a corsi sia per gli operatori sanitari che il per personale non sanitario, seguendo le linee guida dell’Italian Resuscitation Council e European Resuscitation Council 2021. Primo obiettivo è proprio imparare a riconoscere quando si sta verificando un caso di arresto cardiaco e poi, attraverso tre appuntamenti teorico pratici con gli esperti dell’emergenza urgenza della Asl (dottori, infermieri, rianimatori), insegnare a gestire l’emergenza con l’eventuale uso del defibrillatore.

Le lezioni proseguiranno il 1° e il 22 marzo, dalle 9 alle 14.