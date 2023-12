Corteo di scooter per i funerali di Christian Di Gioia: undici misure cautelari per 'blocco stradale'

Operazione della polizia in corso nel quartiere Japigia per dare esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla sezione Gip presso il Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di undici soggetti, ritenuti responsabili, in concorso, in base agli elementi acquisiti nel corso delle indagini, del reato di blocco stradale, consumato lo scorso giugno, per le strade di questo capoluogo.

Le indagini si riferiscono a quanto avvenuto lo scorso 24 giugno, quando un corteo di scooter e moto percorse alcune strade della città, passando anche contromano davanti al carcere di Bari, per accompagnare il feretro di Christian Di Gioia, il 27enne morto in un incidente in moto a Japigia.

Ulteriori dettagli saranno resi noti in mattinata nel corso di una conferenza stampa.