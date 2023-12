Corteo di scooter per i funerali di Christian Di Gioia: undici misure cautelari per 'blocco stradale'

Avrebbero fatto da 'apripista' e da 'vedette', bloccando materialmente alcune auto in transito e alcuni incroci, per rendere possibile il corteo non autorizzato che lo scorso 24 giugno attraversò alcune strade della città di Bari, per accompagnare il feretro di Christian Di Gioia, 27enne morto in un incidente in moto al quartiere Japigia. In undici, a seguito delle indagini avviate dalla polizia, sono stati identificati e raggiunti oggi da misura cautelare per il reato di blocco stradale.

Le indagini, condotte dalla Squadra mobile diretta dal dirigente Filippo Portoghese, si sono basate principalmente sulle immagini di quanto accaduto quel giorno, acquisite sia da personale della Mobile, che pure era presente sul posto, sia dagli impianti di videosorveglianza presenti in città. Così gli investigatori hanno ricostruito il percorso di quel corteo composto da decine di motocicli, partito dalla parrocchia della Resurrezione di Japigia, dove erano stati celebrati i funerali di Di Gioia, per concludersi al cimitero, dopo un passaggio contromano davanti al carcere di Bari. In quell'occasione, come emerso dagli accertamenti, tre soggetti (non identificati) minacciarono il conducente del carro funebre sin dalla partenza del feretro e durante il corteo, affinché eseguisse quanto gli veniva richiesto di fare.

"Un fatto gravissimo per la città - ha commentato in conferenza stampa il Questore di Bari, Giovanni Signer - E per noi uno spartiacque. In occasione di circostanze analoghe, la Questura disporrà sempre prescrizioni per evitare il ripetersi di fatti simili".

Le immagini di quanto accaduto quel 24 giugno suscitarono un grande clamore mediatico. Il sindaco Decaro, intervenendo in merito alla vicenda, parlò di "preoccupante simbolismo criminale". Subito dopo la morte di Di Gioia, la vicenda suscitò tensioni, con familiari e parenti del giovane che ritenevano che le forze dell'ordine avessero in qualche modo causato l'incidente, anche se prime indagini, come poi spiegato in quei giorni dalla Procura, avrebbero escluso questa ricostruzione.

A carico degli undici indagati - tra cui figurano anche soggetti con precedenti, alcuni dei quali ritenuti dagli investigatori contigui al clan Parisi-Palermiti - è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Bari con l’ulteriore prescrizione della permanenza in casa dalle 20 alle 7 e della presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria. Condividendo la prospettiva investigativa della Squadra Mobile, la Direzione distrettuale antimafia, che ha richiesto il provvedimento, aveva contestato anche l'aggravante ex articolo 7, ovvero l'agevolazione a clan mafioso, non riconosciuta poi dal gip che ha emesso le misure per il solo reato di blocco stradale, che attualmente prevede una pena dai 3 ai 12 anni.

L'analisi delle immagini e dei singoli fotogrammi ha consentito ai poliziotti della Sezione Criminalità organizzata della Squadra mobile, guidati dal vicequestore Giuseppe Valerio, di identificare sia i presunti responsabili e promotori del blocco stradale sia i mezzi utilizzati. In particolare, attraverso l'intervento della Polizia stradale, diretta dal comandante Luca Speranza, sono stati individuati cinque motorini, di cui quattro sottoposti a sequestro per la conseguente confisca (come previsto dalla norma del Codice stradale per i veicoli che risultino utilizzati per compiere reati), mentre un quinto scooter è stato nel frattempo venduto.

* Ultimo aggiornamento ore 12.48