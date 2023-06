In centro sfila il corteo dei 500 piccoli 'Atleti della pace': "Un messaggio contro ogni forma di violenza"

Da piazza Chiurlia fino a piazza Umberto, il serpentone dei minori seguiti dai centri del Welfare in città, che poi si sono sfidati a squadre su giochi come tiro alla fune, lancio degli anelli e campana

Musica, risate, cori e striscioni per parlare di pace: sono i 500 bambini e bambine che frequentano i centri socio-educativi diurni per minori dell’assessorato comunale al Welfare associati all’Acsemi - Associazione dei centri socio educativi per minori di Bari, insieme ai loro educatori, ad aver animato nel centro della città di Bari uno speciale corteo per lanciare un messaggio di pace alla cittadinanza.

Il corteo, animato da musica e danze, è partito da piazza Chiurlia, sede dell’assessorato al Welfare, percorrendo via Sparano e si è concluso in piazza Umberto dove si sono svolti mini tornei ludici legati alla tradizione dei giochi di strada, tra cui tiro alla fune, lancio degli anelli, pallavolo e campana. L’evento si è poi concluso con un flashmob di tutti i partecipanti.

I centri socio-educativi diurni di Bari, sostenuti da Regione Puglia e assessorato al Welfare, accolgono oltre 500 bambini e bambine e adolescenti, dai 6 sino ai 18 anni, rappresentando un presidio di aiuto e legalità in tutti i quartieri della città.

I centri propongono programmi di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, offrendo un concreto sostegno ai minori particolarmente vulnerabili.

Tra i professionisti che vi operano educatori, pedagogisti e psicologi che contribuiscono a una crescita sana e consapevole dei ragazzi e delle ragazze.

L’evento di domani rappresenterà per i bambini e le bambine un momento di condivisione con la città e una riflessione sull’attuale momento sociale che il nostro paese sta vivendo.