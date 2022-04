La statua di San Nicola 'sfila' in auto per le vie del centro: il corteo dopo il sorteggio dei pescherecci in Basilica

San Nicola sfilerà 'in auto' per le vie di Bari dopo il tradizionale sorteggio dei motopescherecci . A comunicare l'inusuale modalità per il trasporto della statua del Santo patrono barese - sperimentata nel 2021 a causa delle limitazioni Covid - nella serata del 28 aprile è il rettore della Basilica di San Nicola, Giovanni Distante, e Matteo Siciliano, coordinatore del Comitato San Nicola. "La ripresa gioiosa e prudente delle Celebrazioni religiose e civili del Sagra di San Nicola è un segnale di grande speranza in tempi tristi e di grande incertezza come quelli che stiamo vivendo - scrive in una nota - Due anni di pandemia non hanno raffreddato la nostra fede in Cristo, né frenato il devozionale amore verso il Santo patrono".

Il programma del 28 aprile prevede la Messa alle 18.30 in Basilica, al quale seguirà il sorteggio dei due motopescherecci che ospiteranno il Quadro e la Statua del Santo, rispettivamente il 7 e l’8 maggio. La statua del Santo poi 'salirà' in auto, in un percorso che partirà e terminerà da piazza San Nicola, seguendo queste tappe: largo Urbano II, lungomare Imperatore Augusto, corso Vittorio Emanuele (sosta Palazzo di Città), piazza Garibaldi (giro dell’intera Piazza), via San Francesco d’Assisi, Giardini d’Aragona, Corso Antonio de Tullio, lungomare Imperatore Augusto, largo Urbano II, piazza San Nicola. In corso Vittorio Emanuele, il sindaco Antonio Decaro renderà omaggio al Santo Patrono a nome dell’intera Città di Bari. La serata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico dal molo San Nicola.