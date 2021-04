Costa Ripagnola, L'Abbate (M5S): "Revoca della Regione Puglia su permessi a costruire è una buona notizia. L’area naturalistica sia tutelata e valorizzata”

"La decisione della Regione Puglia, sull’avvio dell’iter burocratico per ritirare in autotutela il permesso a costruire un resort tra i trulli, è una buona notizia. L’azione di governo deve mettere al primo posto la tutela del territorio, la sua sostenibilità e la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche. Costa Ripagnola non deve perdere la sua vocazione naturalistica, così come invocato più volte dalle associazioni e dai comitati. Il passaggio amministrativo in cui la Regione sottolinea che <> è la dimostrazione chiara e incontrovertibile della presenza di un’area di immenso valore che non può essere in alcun modo sottoposta a progetti edilizi che ne possano in qualche modo alterare la destinazione".Ad affermarlo è la senatrice del Movimento Cinque Stelle e componente della XIII Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), Patty L’Abbate.

"Ora su Costa Ripagnola - prosegue L'Abbate in una nota - si apra un tavolo di confronto per lavorare sulla nuova legge regionale che sancisca l’istituzione del Parco e dell’area protetta, recependo tutte le indicazioni che arriveranno dalle decisioni della Corte Costituzionale, chiamata dal Governo a esprimersi sulla legittimità della legge regionale pugliese. Come parlamentare, se necessario, darò tutto il mio supporto nelle sedi legislative, affinché Costa Ripagnola possa diventare un modello di concertazione virtuosa tra enti, amministratori, comitati e cittadinanza attiva che hanno a cuore le tematiche ambientali. Costa Ripagnola non è solo una fetta mozzafiato del litorale pugliese. Costa Ripagnola racchiude la storia, la tradizione e l’esperienza agricola della gente di Puglia. E ogni progetto in chiaro contrasto con queste caratteristiche deve essere fermamente respinto".