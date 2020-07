Un'ambulanza, mascherine e ventilatori polmonari: la generosità dei pugliesi per l'Asl Bari durante il covid

Decine di donbazioni di apparecchi medicali, ventilatori polmonari, monitor e caschi, ma anche somme di danaro da parte dei cittadini: è la generosità che i baresi e non solo hanno mostrato verso l'Asl Bari nei mesi dell'emergenza covid-19, non ancora conclusa. Aziende, associazioni di volontariato, singoli cittadini ed ergoazioni: sono oltre 146mila gli euro donati con 43 'carichi' di apparecchiature medicali e dpi. Tra i 'regali' ricevuti anche un'ambhulanza full optional per i trasporti in sicurezza, regalata all’Ospedale di Monopoli da una generosa impresa locale.

"Ora che contagi e decessi sono praticamente azzerati – dice il direttore generale ASL Bari, Antonio Sanguedolce – possiamo guardare con maggiore serenità e consapevolezza al periodo complesso appena trascorso. E’ questo il momento di ringraziare ancora una volta i nostri operatori sanitari per il grande lavoro svolto e tutti coloro i quali, in qualsiasi modo, ci hanno dimostrato apprezzamento, solidarietà e vicinanza. A loro va la riconoscenza della nostra azienda, perché ci hanno aiutato a svolgere meglio il nostro compito con tante testimonianze e sostegni tangibili, concretizzati nella donazione di apparecchiature e dispositivi medici o in liberalità che ci hanno permesso di acquistare strumentazioni utilissime. Ma ciò che più conta – aggiunge Sanguedolce – accanto all’entità delle donazioni è anche altro: è il valore immateriale, ma che abbiamo avvertito distintamente, di una comunità solidale capace di stringersi attorno agli operatori sanitari e alla sanità pubblica in un momento così difficile".