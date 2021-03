"Livello di contagi quasi quattro volte la media regionale", da Acquaviva l'allarme del sindaco: "Rischiamo zona rossa"

Il primo cittadino Carlucci annuncia restrizioni per contrastare assembramenti e mette in guardia sulla risalita dei contagi: la percentuale di tamponi positivi passata dall'8,8% al 14,9% nel mese di febbraio

"Il livello di contagio, nella nostra città, è quasi quattro volte superiore a quello della media regionale. Per la precisione lo scarto è del 379% in più": a lanciare l'allarme sulla situazione Covid ad Acquaviva è il sindaco, Davide Carlucci.

In un post su Fb, il primo cittadino snocciola i dati ricevuti dalla Regione in relazione all'andamento del virus: "La percentuale di tamponi positivi è passata dall'8,8% (settimana 8-14 febbraio) al 14,9% (settimana 22-28 febbraio). Nello stesso periodo i nuovi casi settimanali sono passati da 48 a 123 e la percentuale di sintomatici è salita dal 27 al 45%. In totale oggi il numero dei positivi è salito a 222, con 24 nuovi casi solo il 2 marzo".

A ciò si aggiungono i numeri relativi ai ricoveri, che per "vie ufficiose" indicherebbero, dice ancora Carlucci, "che una ventina di concittadini siano ospiti del Miulli, per la maggior parte in terapia semintensiva".

Di qui, mentre "i controlli continuano" e "in attesa che la Regione decida", il primo cittadino annuncia l'arrivo di "misure per scoraggiare la socialità ed evitare assembramenti in piazza e davanti ai bar".

"Raccomandiamo fin da ora - aggiunge il sindaco - di limitare i contatti al proprio nucleo familiare, restando in casa o facendo attività fisica, anche all'aperto ma in luoghi isolati e non frequentati da persone estranee. È assolutamente sconsigliabile andare a casa di parenti o amici, soprattutto se anziani, a meno che sia necessario accudirli".

"Il rischio che Acquaviva diventi zona arancione o addirittura rossa - mette in guardia Carlucci - è molto concreto. Ci appelliamo pertanto al senso di responsabilità di tutti: dobbiamo evitare che la situazione degeneri, con gravi conseguenze sia dal punto di vista sanitario che economico".