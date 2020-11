Contagi Covid in aumento ad Acquaviva: scuole chiuse fino al 3 dicembre e stop al mercato

Arrivano ad Acquaviva le nuove restrizioni preannunciate ieri dal sindaco Davide Carlucci, per far fronte all'aumento dei contagi che si registra nella cittadina. Come spiegato dal primo cittadino, nel Comune gli attualmente positivi sono 226, circa "un caso ogni 91 abitanti". Una media nettamente più alta, ha sottolineato Carlucci, rispetto ad altri centri del Barese.

Nel corso del Coordinamento operativo comunale di protezione civile, che si è tenuto questa mattina, sono state dunque decise le nuove restrizioni, che Carlucci anticipa in un nuovo post su Fb: "Alla luce del consistente incremento di casi di coronavirus che riguarda la nostra città, che registra un'incidenza di contagi più elevata della media dei Comuni circostanti - scrive il sindaco - il Coordinamento operativo comunale di protezione civile, presieduto dal sottoscritto, ha convenuto di: sospendere il mercato dell'abbigliamento mercoledì e contingentare quello della frutta; inibire la possibilità di stazionare nei luoghi pubblici di aggregazione per tutto il giorno, vietando l'accesso anche per il transito di piazza Vittorio Emanuele e piazza Garibaldi; sospendere la frequenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le materne, fino al 3 dicembre".

Come già accaduto a Gravina, dunque, anche Acquaviva opta per la chiusura delle scuole fino al 3 dicembre. "Ci raccomandiamo con tutti, e in particolare con gli anziani - ribadisce Carlucci - di non uscire se non per motivi strettamente necessari. Facciamo uno sforzo, cerchiamo di attenerci rigorosamente alle misure di prevenzione adesso per poter ripartire con più serenità a dicembre".