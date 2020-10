Ad Altamura oltre 300 persone contagiate dal covid. Il sindaco: "Coprifuoco? Dipende dall'indice dei contagi"

Ad Altamura sono 309 i casi di covid al momento attivi. Ad affermarlo è il sindaco Rosa Melodia che ha fatto il punto della situazione su Facebook: "In tutto 301 persone sono in isolamento domiciliare. 8 sono ricoverate. Aumenta il numero dei guariti: 87" spiega.

Al momento, però, non sono stati presi provvedimenti per restringere ulteriormente la movida e il movimento dei cittadini: "Per quanto riguarda il cosiddetto 'coprifuoco - dice -, cioè il divieto di stazionamento dalle 21:00 nelle strade e piazze più affollate, le ordinanze saranno legate agli assembramenti e all’indice dei contagi". Nelle prossime ore una nuova riunione tra prefetto e sindaci dell'Area Metropolitana di Bari servirà a monitorare ulteriormente la difficile situazione covid.