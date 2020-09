Contagi dopo festa di 18 anni, chiude scuola ad Altamura: "Inconcepibili party per ballare"

I contagi covid provocano la chiusura di una scuola ad Altamura, nel Barese. A darne notizia è il sindaco della città murgiana, Rosa Melodia nel corso di una diretta Facebook. Si tratta dell'Istituto Tecnico Nervi, dove le lezioni sono state sospese "in maniera preventiva dal dirigente dopo aver avuto notizie che alcuni alunni hanno partecipato ad una festa di 18 anni in cui poi ci sono stati dei positivi".

L'altro istituto chiuso solo per oggi è la Don Milani dove è stato scoperto un caso in segreteria: il personale è stato, stamane, sottoposto a tampone nella tensostruttura allestita dalla Asl e "nel pomeriggio - ha assicurato la sindaca Melodia - ci sarà la sanificazione dell'intera scuola per permettere domani l'apertura in sicurezza".

"Le feste in questo periodo non devono essere fatte e non è concepibile che le strutture facciano feste per ballare", ha detto la sindaca Melodia: "rischiamo un nuovo lockdown e il Comune non potrà più sostenere le necessità di tutti. Non è più il tempo di scherzare, mentre noi stiamo qui a cercare di risolvere le problematiche che nascono per l'irresponsabilità e a volta la responsabilità penale di alcuni" dice Melodia.