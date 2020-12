I medici favorevoli a più restrizioni verso Natale: "Sacrifici in Puglia per poi ridare fiato alle attività e al servizio sanitario"

"Continuiamo a credere che l'unico sistema per accelerare un decremento dei contagi sia quello di adottare misure restrittive. Un breve periodo di sacrificio per poi ridare fiato alle attività commerciali e produttive e soprattutto al servizio sanitario per assicurare cure idonee a tutti, malati di Covid 19 e soprattutto quelli in maggioranza non Covid". Ad affermarlo, in un post su Facebook, è il dottor Filippo Anelli, presidente nazionale FnOmceo e a capo dell'Ordine dei Medici di Bari.

Anelli ha commentato le "scelte cromatiche nella gestione della pandemia in Puglia" sulle zone di contenimento, postando anche la pagina di un quotidiano salentino che attraverso dei grafici compara i "risultati tra due regioni che sono diventate rosse, Campania e Lombardia e la Puglia, quando era arancione. I risultati purtroppo sono completamente diversi". Per Anelli, dunque, è necessario adottare misure restrittive.