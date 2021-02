Casi di covid tra alunni e docenti, fino al 19 stop a lezioni in presenza per l'istituto Balilla-Imbriani di Bari

Le lezioni in presenza potranno riprendere lunedì 22 febbraio in caso di parere favorevole. La scuola, in ogni caso, garantisce "il regolare svolgimento delle attività didattiche che si svolgeranno a distanza"

A seguito di numerosi casi di Covid che hanno riguardato alunni e docenti "in un arco temporale ristretto", è stata disposta la sospensione della didattica in presenza nell'istituto Imbriani-Balilla di Bari. Lo ha comunicato il dirigente scolastico.

Le lezioni in presenza portranno riprendere lunedì 22 febbraio in caso di parere favorevole. La scuola, in ogni caso, garantisce "il regolare svolgimento delle attività didattiche che si svolgeranno a distanza per tutto il periodo indicato nel dispositivo. Si ribadisce che la durata della singola lezione che non dovrà superare i 45 minuti. Il personale non docente svolgerà regolarmente il proprio servizio in sede" conclude la circolare.