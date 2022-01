Bambini e Covid, neonata di 40 giorni ricoverata in terapia intensiva al Giovanni XXIII di Bari

C'è anche una bambina di 40 giorni tra i piccoli pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva negli ospedali baresi. La bimba, che ha contratto sia il Sars-Cov 2 che il virus sinciziale, si trova all'ospedale Giovanni XXIII del capoluogo pugliese giungendo dalla provincia.

La situazione generale Covid per i bambini è sostanzialmente stabile rispetto ai giorni scorsi: al momento, infatti, sono 15 i ricoverati nel reparto di malattie infettive. Una decina di questi ha meno di quattro anni. Pochi giorni fa erano 16 i bimbi in ospedale. Di qui l'invito a vaccinare il più possibile i propri bambini che possono ricevere l'immunizzazione, ovvero dai 5 anni in su.