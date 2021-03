Raffica di controlli anti Covid nei quartieri di Bari: cerca di rubare bici e ferisce carabiniere, arrestato

I Carabinieri hanno effettuato numerosi controlli nella città di Bari per verificare il rispetto delle norme anti Covid, a seguito dell'attivazione della zona rossa da lunedì scorso. con un inasprimento delle restrizioni nei confronti dei cittadini.

Una persona è stata arrestata: si tratta di un 43enne extracomunitario senza fissa dimora: l'uomo, secondo una ricostruzione, avrebbe cercato di rubare una bicicletta ferendo, senza gravi conseguenze, un carabiniere. Nel complesso, durante i servizi effettuati mercoledì, sono stati impiegati 20 militari e 10 auto dell’Arma in tutta la città di Bari, in particolare in Piazza Aldo Moro e Piazza Umberto dove sono stati controllate ed identificate 53 persone e 32 autovetture sanzionando 8 persone per inosservanza della normativa per il contenimento del virus COVID-19.