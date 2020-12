Panchine smontate sul lungomare? I baresi scelgono le ringhiere. Folla e assembramenti in centro per i regali di Natale

Panchine tolte per evitare assembramenti? C'è chi si piazza, comunque, sulle ringhiere. E' quanto accaduto ieri sul lungomare di Bari dove, nei giorni scorsi, il Comune aveva disposto la rimozione delle panchine (come in corso Vittorio Emanuele) per scoraggiare lo stazionamento ed evitare rischi di contagio Covid.

Tutto inutile, a giudicare dalle foto pubblicate sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro: in tanti, approfittando dell'ultimo sabato prenatalizio, hanno affollato il centro cittadino e, ovviamente, anche la passeggiata sul lungomare, fermandosi sulle protezioni metalliche, nonostante i ripetuti appelli ad evitare occasioni per contrarre il Covid.

(Foto Facebook Antonio Decaro)