Nove positivi al Covid a bordo di una nave russa nel porto di Bari: quattro ricoverati in Fiera

Ci sono 9 positivi al Covid tra i 12 componenti dell'equipaggio di una nave russa ormeggiata nel porto di Bari. Al momento quattro sono stati ricoverat nell'ospedale della Fiera del Levante.

Gli altri 8, tra cui 5 positivi asintomatici e 3 negativi, sono stati trasferiti in un hotel Covid del capoluogo pugliese dove attualmente si trovano in isolamento. A seguito dello sbarco dell’intero equipaggio, l’armatore ha disposto il trasferimento a bordo della nave di un secondo gruppo di addetti per completare le operazioni di scarico della merce.

