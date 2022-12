In discesa i nuovi casi Covid a Bari e provincia: il tasso di incidenza scende del 9% in una settimana

Torna a scendere il tasso di incidenza settimanale dei casi Covid a Bari e provincia. Come emerge dall'ultimo report Asl, dopo il rimbalzo della scorsa settimana, nei sette giorni dal 21 al 27 novembre si registrano 193,7 casi ogni 100mila abitanti (a fronte di 2.383 nuove positività), con una diminuzione del 9,4 per cento rispetto al tasso precedente (213,8). La distribuzione territoriale risulta "abbastanza omogenea, considerando che le nuove positività calano o restano invariate in 30 Comuni su 41".

Per quanto riguarda in particolare Bari città, nella settimana presa in esame i casi rilevati sono stati 737, con un tasso di incidenza pari al 233,8 (la settimana precedente erano 747, con un tasso del 236,9).

In ripresa anche le somministrazioni della campagna vaccinale anti-Covid, con 5.417 vaccini erogati (+ 10,4%) in sette giorni e con una netta prevalenza di quarte e quinte dosi (90,5%) Globalmente sono stati somministrati 3 milioni e 156.194 vaccini, di cui 1 milione e 123.739 prime dosi, 1 milione e 88.601 seconde e 837.251 terze, mentre le quarte dosi hanno superato quota 100mila (104.570) e le quinte oltrepassano le 2mila (2.033). La copertura vaccinale con tre dosi, nella popolazione dai dodici anni in su, è saldamente posizionata all’80,5%, con un livello medio di adesione dell’87,5% nei gruppi target dai 50 anni in poi e oltre gli 80. Sale di un altro punto percentuale la protezione con quattro dosi, con il 29,3% delle categorie dai 60 anni in poi che hanno provveduto a vaccinarsi, mentre il picco del 44,1% (+1,1%) viene raggiunto tra gli ultraottantenni.

"La disponibilità di centri vaccinali, a sportello e con prenotazione - evidenzia la Asl - è adeguata e ampia anche nel mese di dicembre, per cui le categorie interessate sono invitate ad eseguire i richiami previsti senza ulteriore indugio e a sfruttare la possibilità di poter eseguire la vaccinazione antinfluenzale nella stessa seduta".